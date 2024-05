Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

. it, ha denunciato di avere paura: si sentiva minacciato dai suoi stessi colleghi. “Un intero Paese è stato preso in giro per sei anni”, affermò in aula il pm Giovanni Musarò. Secondo i pm, il maresciallo Bertolino ha mentito ai suoi superiori, riferendo di non sapere nulla sull’ esistenza, nella stazione dei carabinieri di Tor Sapienza, degli atti relativi al caso Cucchi, nonostante gli fosse stato stato confermato da un commilitone.

Non dissero la verità al processo sul caso di Stefano Cucchi | tre carabinieri a processo per falso e depistaggio