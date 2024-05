Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Nell'elogio, però, non è mancato il ricordo di qualche aneddoto in cui è descritta anche la fragilità del giornalista. . Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento daytime Rai, si è complimentato con Alberto Matano per la stagione de La Vita in Diretta, ormai in chiusura prima del ritorno autunnale.

Mellone direttore daytime Rai | “Matano ha le sue fragilità prima di iniziare La Vita in Diretta si agitava”