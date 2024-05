LIVE Arnaldi-Muller 6-4 6-1 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro è più forte anche della pioggia ed avanza al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG 13.42 Grandissima vittoria di Matteo, bravissimo a gestire i momenti importanti in un incontro molto lottato.ha saputo soffrire, annullando diverse palle break (21 occasioni concesse e solamente 3 break subiti) ed essendo più cinico in risposta. 13.40 6-4, 6-1, 6-3 Gioco, partita ed incontro Matteo: servizio ad uscire e rovescio in contropiede vincente cheal. A-40 Ottima prima al centro diprova a rispondere in contenimento ma la palla scappa in lunghezza. 40-40 Il dritto lungolinea delsbatte sul nastro e termina in corridoio. 40-30 Doppio fallo, è ildel match per. 40-15 La palla schizza via dopo il rimbalzo e mette in difficoltà, che si è trovato a colpire in pancia.