Lavori in via Tarlati | cantiere notturno e modifiche a sosta e circolazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Parte la manutenzione straordinaria su una porzione di via. Si terrà di notte per evitare il più possibile i disagi vista l’importanza assunta dalla strada nellacittadina. Le fasi più intense deicomporteranno ovviamente rumore. Dalle 20 alle 7 è previsto il divieto dicon rimozione: da lunedì 3 a sabato 15 giugno dal civico 1 al civico 200 dell’arteria suddetta, da lunedì 10 a sabato 15 giugno in via Giuseppe Pietri dal civico 1 al civico 33. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno scatta il senso unico alternato dinel tratto che va dall’intersezione con via Emanuela Loi all’intersezione con via Gregorio X dalle 20,30 alle 6,30. Il transito dei veicoli verrà invece chiuso sempre dalle 20,30 alle 6,30 secondo il seguente calendario: da martedì 4 a giovedì 6 giugno dall’intersezione con via Buonconte da Montefeltro a quella con via Pierluigi da Palestrina, da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno dall’intersezione con via Emanuela Loi a quella con via Buonconte da Montefeltro, da lunedì 10 a venerdì 14 giugno dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Emanuela Loi.