Tony Effe svela con chi ha rifiutato una collaborazione Gaia rimane sotto choc

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Gozzi in questi giorni sono in piena promozione di Sess0 e Samba, il loro nuovo singolo in rotazione radiofonica da giorni.sono perfetti insieme nel nuovo singolo https://t.co/UPiBIbYDuS — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 23, 2024 I due sono stati ospiti a Radio 105 doveha confessato: “ha un cuore dolce. All’inizio quando sentivo il trap non mi piaceva, poi ho imparato a comprendere il punto di vista dei trapper.me l’ha fatto scoprire mia sorella“. La loro, però, non è nata tramite la sorella di. “Volevo fare questo pezzo e ho pensato a lei“, ha spiegato il trapper, “Volevo fare questa cosa un po’ italo-brasiliana e lei era la tipa giusta. Ci siamo incontrati insieme non è proprio che uno ha cercato l’altro“.