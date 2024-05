In ottocento alla Ciclolonga | Un anno zero

(Di martedì 28 maggio 2024) "" per la “delle rose” di Codogno. In, domenica mattina, hpartecipatotradizionale pedalata sulle strade della Bassa aperta ad appassionati e famiglie. "C’era anche un signore di 84 anni, che spero di premiare l’prossimo, con altri “storici” partecipanti – riflette il sindaco Francesco Passerini a consuntivo –. Si era iscritto fin dprima edizione del 1975 di cui aveva messo in bella mostra sulla bicicletta l’itinerario". La manifestazione è stata promossa dal Moto Club di Codogno, dal neonato Comitato Giovani e dProtezione civile, con il patrocinio del Comune, l’impegno dell’associazione Piacere senza peccato e grazie al sostegno di alcuni sponsor. Il percorso dell’edizione del 2024 misurava 35 chilometri e il lungo serpentone colorato, partito da piazza Cairoli a Codogno, si è diretto verso Cornovecchio e Caselle Landi per poi tornare in città.

