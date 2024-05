Altro che monarchia snella | re Carlo cambia strategia e punta sui nipoti due in particolare

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel 2022, dopo la morte della regina Elisabetta, reha fatto subito intendere che avrebbe portato avanti una «slimmed-down monarchy». Tradotto: unasempre più. Pochi working royal: lui, la moglie Camilla, William e Kate. In seconda fila, la principessa Anna, il principe Edoardo e la moglie Sofia. E nessun. Il cancro diagnosticato ae quello, ancor più a sorpresa, di Kate Middleton hanno, però,to i piani. E il monarca britannico si è trovato di fronte a una grande difficoltà: non avere abbastanza membri della famiglia reale in grado di rappresentarlo nei vari eventi ufficiali. La regina Camilla ha provato a metterci una pezza, dimostrando tenacia e caparbietà nonostante l’età non più giovane (il prossimo luglio saranno 77 le candeline sulla torta).

