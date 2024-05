Tutti i bivi del Frosinone

(Di lunedì 27 maggio 2024) La telecamera gli si avvicina come una pistola e allora Eusebio Di Francesco prova a nascondere lo sguardo. Si passa le mani tra i capelli. Poi le incrocia dietro la nuca, come fanno gli uomini fermati dalla polizia nei film americani. La vergogna che immaginiamo dipinta sul suo volto non è tanto perché ilè retrocesso, ma perché fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata sembrava impossibile che potesse retrocedere. È diventato un umiliante marchio di fabbrica dell’allenatore abruzzese, quello di trasformare in fallimento anche ciò che in condizioni normali non avremmo mai considerato tale. Prima dell’inizio di questa stagione di Serie A nessuno avrebbe messo ilfuori dalle ultime tre posizioni della classifica che decretano la retrocessione in Serie B, eppure adesso ci sembra incredibile che sia retrocesso.

Le parole di Alex Meret , portiere del Napoli , dopo il pareggio casalingo rimediato dai partenopei contro il Lecce Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CLIMA NON FACILE – «Nell’ultimo periodo è stato così, per una stagione ... calcionews24

Domande ATA terza fascia 2024: al via domani. Tutti i requisiti per i profili richiesti: dall'assistente amministrativo al collaboratore scolastico - Domande ATA terza fascia 2024: al via domani. tutti i requisiti per i profili richiesti: dall'assistente amministrativo al collaboratore scolastico - Concorso ATA: oggi i sindacati della scuola andranno al Ministero per la presentazione della piattaforma attraverso la quale si potranno inviare le domande di inserimento e aggiornamento ... ilgazzettino

Modello 730 congiunto, chi lo può presentare e quali vantaggi ha rispetto al tradizionale - Modello 730 congiunto, chi lo può presentare e quali vantaggi ha rispetto al tradizionale - Il Modello 730 congiunto presenta una serie di vantaggi a cui possono accedere i coniugi, soprattutto quando uno è a carico dell’altro. Ma non tutti lo possono presentare. quifinanza

Sanzioni, opportunità e nuove regole. Come sfruttare le sanatorie del Salva casa - Sanzioni, opportunità e nuove regole. come sfruttare le sanatorie del Salva casa - Il decreto Salva-casa è stato approvato in Consiglio dei ministri. Ecco come districarsi per sanare i piccoli abusi tra nuove forme di edilizia libera, tolleranze costruttive e superamento ... ilgazzettino