Golf | Davis Riley chiude in trionfo il Charles Schwab Challenge 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è concluso ilal Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas. A trionfare, per la prima volta in carriera sul PGA Tour, è. Per il ventisettenne del Mississippi, già 13° al PGA Championship 2022, gestione totale di un vantaggio enorme nell’ultimo giro e chiusura in -14 (66 64 66 70, 266 colpi) a mettere il sigillo su una settimana per lui magnifica, proprio nelle ore successive al terribile lutto del mondoistico causato dalla morte troppo prematura di Grayson Murray. In seconda posizione finisce Keegan Bradley con lo score di -9: per lui aggancio nei confronti di Scottie Scheffler, incappato in una giornata da +1, ma che gli consente comunque di ampliare ancora un già enorme divario tra sé e tutto il mondo nel ranking globale.