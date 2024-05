Sfida al cardiopalma per l’Empoli | Noi - il dodicesimo uomo in campo

(Di domenica 26 maggio 2024) Ancora poche ore e i cancelli del Carlo Castellani-Computer Gross Arena si apriranno per ospitare gli oltre 15mila tifosi che a partire dalle 20.45 cercheranno di spingere con i propri cori Nicola e i suoi ragazzi verso un’impresa storica. Una partita, quella di stasera contro la Roma, in cuisi giocherà infatti la salvezza, la terza consecutiva come mai riuscito finora nella storia del club azzurro. Un conto alla rovescia che si sta quindi esaurendo e che gran parte della città attende con trepidazione. La risposta degli empolesi all’appello della società di riempire lo stadio è stata eccezionale, visto che già da venerdì il Castellani-Computer Gross Arena era tutto esaurito. Una caccia al biglietto sicuramente favorita dalle promozioni della società sul costo dei tagliandi, ma anche dalla voglia di esserci, come sottolinea il presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli.

