Sinner-Eubanks in tv | data - orari - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Jannikaffronterà Chrisal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Chi ha visto i suoi allenamenti in terra francese parla di unin buone condizioni e lo stesso Jannik in conferenza stampa ha dichiarato di non essere preoccupato dall’anca. Chiaramente non può essere al 100% dopo essersi fermato un paio di settimane e aver ripreso gli allenamenti soltanto pochi giorni fa, ma la speranza è che la forma possa arrivare con le partite e le vittorie. A Parigi c’è la chance di diventare il numero uno al mondo è il primo ostacolo sulla carta non dovrebbe impensierirlo.sul rosso è un pesce fuor d’acqua, e più in generale sta faticando molto in questo: è reduce da 10 sconfitte negli ultimi 11 incontri. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 27 maggio ado ancora da definire.

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa in vista del Roland Garros 2024, spiegando ciò che si aspetta dal torneo: “Arrivo qui con meno partite di quante avrei voluto. Mi sento meglio, dopo ogni allenamento miglioro e riesco a colpire senza dolore. sportface

