MotoGP - gara sprint GP Catalogna | risultati e ordine di arriv - trionfo di Espargaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Sul circuito di Barcellona va in scena ladel Gran Premio di. Francesco Bagnaia parte bene, ma dopo qualche tornata viene passato da Pedro Acosta, Raul Fernandez e Brad Binder. Il pilota dell’Aprilia guadagna terreno, ma dopo cinque giri perde il controllo della moto e finisce in ghiaia. Binder passa poi Acosta ed è in testa alla classifica. Il pilota della KTM trova però la ghiaia alla settima tornata e abbandona i sogni di gloria. Il leader della corsa diventa così Francesco Bagnaia, seguito da Aleix. Durante l’ultimo giro, il ducatista ufficiale finisce in ghiaia epassa in prima posizione. Secondo gradino per Marc Marquez, mentre Acosta è terzo. A.M. Marquez P. Acosta J. Martin E. Bastianini F. Di Giannantonio J. Miller M. Vinales M. Bezzecchi F. Quartararo F. Morbidelli A. Rins T. Nakagami A. Marquez J. Mir L. Marini A. Fernandez S.