La brutta malattia di Carolyn Smith | Sono arrivata sottoterra nel 2023

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)ha iniziato una nuova terapia, piuttosto dura. «Quando respiro, mi fa male la pelle: mi sento come se un treno mi avesse preso davanti e dietro e mi dispiace quando non posso lavorare, perché per me è vita». «Anni fa pensavo di aver toccato il fondo, manel», ha spiegatoa Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. «È stato un anno molto duro, ho fatto nove chemioterapie, ma questa è stata la più difficile. Ogni tre settimane devo fare la chemio per tenere a bada il tumore e questa sarà la mia vita finché la ricerca non troverà qualcos’altro. Io reggo, però ogni tanto c’è qualche complicazione o qualche malessere. Ho dovuto iniziare a fare iniezioni per proteggere il midollo osseo. Per 10 giorni mitrovata ko, ora sto trovando un rimedio per soffrire meno». Lal’ha messa alla prova anche psicologicamente: «Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico.