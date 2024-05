Caffè a 1 euro - il bar che resiste | Ho pensato ai miei client - per loro è un bel risparmio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Rimini, 25 maggio 2024 – Negli anni ’90 erano mille lire, qualche decennio prima ancora meno. Oggi unal bar vale une trenta. I periodi in cui con la moneta da uno si poteva sorseggiare un buonsono ormai lontani. Qualche esercizio però, non si ferma davanti agli aumenti e stoico serve ancora l’espresso al prezzo degli anni Duemila. Untondo. A Rimini sono in pochi superstiti, due o tre al massimo e uno di questi è il bar Galleri, nella zona Celle. Dentro il locale, appesa al muro c’è una grande lavagna in cui campeggia fieramente la scritta ’Espresso... 1’. Di conseguenza il prezzo di tutte le altre varianti della bevanda a base di caffeina. “Abbiamo abbassato il costo delda quest’anno – racconta il proprietario del bar tabaccheria –. A settembre abbiamo deciso di provare, pensando soprattutto ai tanti impiegati che ogni giorno venivano qui. Alla fine del mese quei venti o trenta centesimi pagati ogni volta, non sono pochi".