Il cibo prima forma di comunicazione Dall’allattamento ai pranzi in famiglia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilparla. Può diventare un attivatore di dialogo nei momenti di difficoltà, può riappacificare screzi, ed è gioioso quando la tavola didiventa un po’ come quella tra amici. Tuttavia, non raramente si usa il momento della cena o del pranzo, magari domenicale, per “regolare i conti”. E allora, anche il nutrimento preparato con la cura più attenta, diventa il rappresentante di un dolore: una paziente aveva conati di vomito di fronte all’arrosto di maiale con le patate perché era ilservito durante una discussione tra i suoi genitori, alterco che portò, di lì a breve, a una loro separazione definitiva. La giovane divenne vegetariana. Ricordo un uomo che non poteva metter piede in un ristorante giapponese, né sentirne il profumo perché davanti a uno Shabu shabu era stato lasciato da quello che pensava il grande amore della sua vita. Una donna stava mangiando delle uova al tegamino quando ha avuto la notizia di un grave incidente occorso al suo compagno: per anni non ha potuto toccare quel piatto, pensando portasse male.

