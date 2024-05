Fedez e altre persone di spettacolo sono eretti a esempi per colpa di un vuoto politico e sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non conosco personalmente Federico Leonardo Lucia, in arte, quindi mi guardo bene dall’esprimere giudizi sulla persona. Tuttavia mi sembra che il personaggio sintetizzi formidabilmente l’epoca assurda e sciagurata in cui ci troviamo a vivere. Quella che se fosse un libro intitolato “2024” farebbe sgranare gli occhi di incredulità perfino a George Orwell, come suggerito da quei geniacci di Gazzetta filosofica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gazzetta filosofica (@gazzetta filosofica) Ricordiamo tutti il noto rapper contrapposto a figure improponibili e reazionarie dell’attuale governo (penso a La Russa e Gasparri, ma è probabile che me ne sfuggano). In buona sostanza: da una parte esponenti politici spesso volgari e inclini a contestare con espressioni irrispettose alcune delle conquiste o delle lotte intraprese a favore dei diritti civili (omosessuali, trans, ma anche aborto, maternità surrogata etc.