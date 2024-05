Bonvicini promette una città più verde | Soluzioni anche in aree residenziali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sospinti da un approccio positivo, guidati da una visione, possibile, reale, di un centro urbano finalmente a misura d’uomo, si sono ritrovati in tre a parlare di ‘storica. Bella,, sicura’ nella suggestiva e unica cornice di Palazzo Masdoni by night. Il gioiello architettonico restituito nella sua meraviglia allaè stato teatro dell’incontro pubblico molto partecipato con gli architetti Paolo Bedogni, ideatore della serata, Cristiana Mattioli del Politecnico di Milano e Carlotta, portatori di tre contributi che ognuno nel suo focus convergevano su una dominante comune: un andare versosempre più ecosostenibili, fruite attraverso una mobilità di trasporti morbida e accessibile, con un’alta qualità di vita urbana. Circolarità è la parola chiave per Bedogni: "Più si continua a parlare oggi di centro storico più lo si ghettizza dentro un anello di traffico che possiamo definire ring road, senza un respiro di relazioni necessarie.