Baroni | Con Blackout è tutta un’altra musica

(Di venerdì 24 maggio 2024) ’’ è fuori ora. Ritmi funky con sfumature r&b che si alternano a ballad molto intime sull’amore e la perdita. Il nuovo album del cantautore riminese Federicoda oggi è disponibile in tutti gli store e in digitale. Il disco dell’artista nasce per comunicare un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera, unche segna la fine di un capitolo per aprire la strada ad un nuovo inizio. Maturazione e consapevolezza nel sound e nella scrittura dei pezzi, in un album in cuisi distacca dalla sua dimensione acustica per mostrare nuovi orizzontili fino ad ora inesplorati. "Tutto nasce da due intensi anni di scrittura, sessioni ed incontri – spiega il musicista romagnolo –. Sentivo la necessità di evolvermi come artista, mettendo da parte l’approccio busker, mondo a cui sono legato ma che iniziava a starmi stretto". Nel disco si respira la versatilità di Federicoche con disinvoltura si destreggia tra le ballad molto introspettive, in cui attinge al vissuto più intimo, che fanno spazio ad altri brani dai ritmi più funky e r&b, sulle orme delle sonorità anni Ottanta.