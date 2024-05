Ballottaggio certo | 40 a 33 Sara risale ma non sfonda Eike insegue e studia Renzi Priorità? Sanità e sicurezza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Rifiata un po’ ma nonla demFunaro che raggiunge – ma ci s’insabbia pure – il 40%. Stabile il civico del centrodestraSchmidt sette punti sotto. Laana Stefania Saccardi resta ancorata al suo 11,5% mentre Cecilia Del Re con la sua Firenze democratica si arrampica a un lusighiero 6%, superando la sinistra critica di Palagi e doppiando addirittura i 5 Stelle.ormai dunque (quasi) scontato conFunaro che, secondo le proiezioni, riuscirebbe a imporsi al secondo turno sul competitor Schmidt 60 a 40. Questo lo stato dell’arte che ci descrive il sondaggio di Emg Different per Toscana Tv (1.000 fiorentini interpellati tra il 20 e il 22 maggio). Un centrosinistra meno in affanno di quello tratteggiato da Ipsos per il Corriere della Sera che dava Funaro al 37,3% avanti di soli 3 punti a Schmidt, ma comunque ben lontana dal 50% e un ’Al centro con Saccardi’ – a detta di molti ago della bilancia al secondo turno – che si conferma in doppia cifra.

Colpo in una tabaccheria di piazza Italia a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. I ladri sono entrati in azione questa mattina L'articolo Fuorigrotta, ladri sfondano saracinesca e vetrina di una tabaccheria: in fuga con bottino sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Nella notte, un ennesimo furto ha scosso il centro di Giugliano. Questa volta, ad essere preso di mira è stato il negozio di detersivi “Pro Shop” . Utilizzando strumenti pesanti e persino piccole cariche di dinamite, i ladri hanno forzato la saracinesca del negozio situato sul corso Campano, causando danni che sono ancora in fase […] L'articolo Giugliano, raid notturno in Corso Campano: in tre sfondano saracinesca sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

