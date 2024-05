Bacchus - gran finale di stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si avvia al termine laeventi 2023/24 dell’osteria, prima degli impegni che vedranno il dinamico titolare Stefano Occhiuzzi coinvolto nel ‘Doc show’, il nuovo progetto in procinto di avviarsi nella splendida cornice dei giardini pubblici spezzini. "Il sentito ringraziamento va a tutti gli artisti e gli avventori – dichiara Occhiuzzi – che hanno supportato il progetto diin modo particolare a Lorenzo Cimino e gli State of mind, per essere stati i migliori compagni di viaggio negli ultimi mesi. Per ildi stasera, con inizio a partire dalle 21, ospite un altro fedelissimo della famiglia del locale di viale Amendola, Andrea Paganetto con Los Revenantes, la formazione che vede il trombettista e compositore di origine genovese, che vive alla Spezia, insieme a Riccardo Grosso all’armonica e Davide Serini alle chitarre. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero di telefono 339 4908117.