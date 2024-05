Universo neofascista in Italia | una mappa

(Di giovedì 23 maggio 2024) I simboli ci sono tutti: dal fascio littorio al busto del Duce. I valori pure: dal nazionalismo alla «legge di natura» che taglia fuori i diritti civili. Abbiamo incontrato i giovani fascisti nei loro luoghi di aggregazione, per indagare quanta consapevolezza ci sia sulla violenza del Ventennio e su un'ideologia che la nostra Costituzione ripudia.

