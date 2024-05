Piramidi | svelato un altro mistero sulla costruzione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildelladelleè presente da sempre. Adesso, una nuova scoperta potrebbe finalmente risolverlo Un’antica via dell’acqua, nascosta sotto la sabbia del deserto egiziano, potrebbe svelare uno dei segreti meglio custoditi dell’umanità: ladelle. Alcuni ricercatori dell’University of North Carolina Wilmington, guidati dalla scienziata Eman Ghoneim, hanno scoperto un ramo del Nilo, ormai scomparso, che scorreva vicino alledi Giza e altri complessi monumentali, tra cui quelli di Abusir e Dahshur. Questa grandiosa scoperta, pubblicatarivista Communications Earth & Environment, getta nuova lucelogistica e l’ingegneria dietro queste meraviglie architettoniche.delle: il ruolo fondamentale del fiume Ahramat Il ramo del Nilo, denominato Ahramat, si estendeva per 64 km e collegava i principali centri dell’antico Egitto.