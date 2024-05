Hideaki Anno - tra mecha e fuga dalla solitudine

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 23 maggio 2024) Forsenon sarebbe neanche voluto diventare. Ma quel ragazzino di Ube, che aveva un talento per raccontare storie ed era appassionato di, probabilmente era destinato a cambiare per sempre più di una generazione di otaku in tutto il mondo stravolgendo generi, parlando di tematiche che non si erano mai viste in prodotti per ragazzi e, soprattutto, mettendosi completamente a nudo in tutte le sue fragilità. Le stesse su cui si riflettevano, e riflettono ancora, i suoi fan con i quali ha sempre avuto un rapporto difficile che spesso ha minato la sua salute mentale. Schivo, sensibile quanto complesso,compie 64 anni e, per l’occasione, riflettiamo su due prodotti che hcontribuito a far appassionare centinaia di fan italiani alla cultura giapponese. Stiamo ovviamente parlando di Nadia – Il mistero della pietra azzurra e Neon Genesis Evangelion. Un visionario in anticipo sui tempi Nadia e Jean in Nadia – Il misterio della pietra azzurra – © Studio GainaxCome abbiamo detto probabilmenteera un predestinato.