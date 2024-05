Euro 2024 | Spalletti convoca 30 giocatori che diventeranno 26 il 6 giugno Nella lista nessun viola

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 23 maggio 2024) A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventurapea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione a. Il Ct Luciano- che giovedì 6diramerà ladefinitiva degli Azzurri che prenderanno parte al Campionatopeo - hato 30 calciatori per il raduno. Tornano in Nazionale il centrocampista del Torino Samuele Ricci e il portiere della Lazio Ivan Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. .