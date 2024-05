Ambulance - Jake Gyllenhaal in un action mozzafiato | tutte le curiosità da sapere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 23 maggio 2024)è il protagonista di, un filmcon venature gialle dalle sequenze, in onda in prima tv assoluta su Italia Uno a partire dalle 21.20 di Giovedì 23 Maggio. Che dire sulla pellicola? Gli ingredienti del genere ci sono tutti, così come l’ottima recitazione del cast. Di seguito vi sveliamo lepiù interessanti sul suo conto.: la trama in breve e il cast L’ex soldato Will Sharp si fa coinvolgere dal fratello adottivo Danny in un colpo da tanti, tanti milioni. Solo che la rapina non va come dovrebbe e i due, in preda alla disperazione, si vedono costretti a sequestrare un’ambulanza che trasporta un paramedico e un poliziotto ferito. Fanno parte del cast, oltre al già citatoanche, fra gli altri, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Adolfo Martinez, Keir O’Donnell, Moses Ingram, Jose Pablo Cantillo, Colin Woodell e Jesse Garcia.