LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Alice Bellandi vola in semifinale! Pedrotti ai quarti! Tra poco gli ottavi di Polling e Parlati

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09: E’EEEEEEEEEE PERIIIIIIIIIIIII! Arriva il terzo shido per Tcheumeo e dunque l’azzurra supera il turno! 12.07 WAZA ARI! L’azzurra atterra la rivale, manca 1’20” al termine 12.06: Secondo shido anche per12.05: Secondo shido per Tcheumeo 12.04: Uno shido a testa pere Tcheumeo 12.03: IRENEE’ AIDI FINALE! SQUALIFICA PER LA BRITANNICA PETERSEN POLLARD E DUNQUE L’AZZURRA PROSEGUE NELLA RINCORSA AL PODIO! 12.02: La britannica Reid super la polacca Pacut-Kloczko ed è la seconda semifinalista dei -78 kg. In pedana oracontro la francese Tcheumeo 12.01: Soluzione al golden score 11.59: Metà incontro, nulla di fatto trae Petersen Pollard 11.58: Nella categoria -78 kg la prima semifinalista è la tedesca Wagner che batte la coreana Lee.