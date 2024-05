Atalanta - è stata una crescita fantastica e inattesa Hai già vint - ma ora porta a casa la coppa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino (Irlanda). Una, iniziata dal basso e che hato l’ad essere sempre più internazionale, come ha ricordato anche Antonio Percassi solo pochi giorni fa, quando ha aperto la Camminata Nerazzurra. Questa sera a Dublino la Dea tocca il punto più alto della sua storia, giocando per la prima volta una finale europea, contro il Bayer Leverkusen. Qualcosa di impensabile anche solo fino ad una decina d’anni fa, un traguardo storico che va coronato ora con una vittoria che possa aggiungere un altro trofeo vicino allaItalia del 1963. Sono numerosi i giocatori che hanno contribuito a scrivere questa storia diventata leggenda, ad ogni livello generazionale. E tutti concordano: “, oralae scrivi un’altra grande pagina della tua storia, anche se la storia la stai già scrivendo. Si può fare!”.

Boom al Foro Italico per il torneo di tennis. Crescita record di pubblico (+20%) - Boom al Foro Italico per il torneo di tennis. crescita record di pubblico (+20%) - Boom al Foro italico per gli “Internazionali BNL d’Italia”: aumento del 20% di spettatori rispetto alla passata edizione. Due settimane di gare, 96 giocatori, record di biglietti venduti: 358.396. Tut ... blitzquotidiano