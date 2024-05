Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 21 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 21 maggio 2024) L’ho detto che questa stagione dideve finire quanto prima perché io non sopporto più nessuno, vero? E quando penso che la misura sia colma, loro riescono sempre a darmi una miriade di nuovi motivi per innervosirmi di più della volta prima. Ora, che quel Fabio sia un altro omettino, in mezzo alla miriade di altri che affollano quel parterre da anni, che puntava unicamente a restare lì su Canale 5 e a fare il galletto con questa e quella, è abbastanza evidente. Che Sabrina non gli interessasse era lampante, e la volta scorsa sono stata la prima a sottolineare il cattivo gusto nel dirle “mettiamo in pausa la nostra conoscenza, perché devo vedere se con le altre mi scatta quel qualcosa in più“. E quindi lungi da me difendere Fabio in quanto tale. Ma che ora sto povero disgraziato – un mezzo sconosciuto che non ha fatto praticamente un ...