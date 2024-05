Salvini | alla Camera proposta di legge per reintrodurre leva per i ragazzi tra i 18 e 26 anni

Era stata più volte annunciata e adesso la proposta di legge per reintrodurre in Italia la leva obbligatoria è stata depositata dalla Lega alla Camera. “È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”, ha commentato sui social il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini.

Il disegno di legge della Lega per la reintroduzione della Leva obbligatoria in Italia è stato depositato alla Camera. Il titolo è “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e deLega al Governo per la sua disciplina”. La norma era stata annunciata più volte da Matteo Salvini, l’ultima lo scorso 12 maggio al raduno degli Alpini a Vicenza.

