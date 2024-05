Marchetti | Inter - non rischi! Nessuno ti può chiedere più di Zhang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Steven, Oaktree e l’sono ormai il triangolo del momento. A poche ore dalla scadenza del prestito Lucadelucida sulla questione societaria, provando anche a tranquillizzare i tifosi allarmati per il futuro dei nerazzurri. NOO – Lucaospite della trasmissione di Sky Sport 24 si espone sul futuro dell’: «Non credo che per Stevenci sia più il tempo tecnico per saldare una cifra così importante. Giuseppe Marotta dice che non bisogna preoccuparsi per il futuro dell’e io credo sinceramente che il primo a non essere preoccupato sia proprio l’Amministratore Delegato. In questo momento non è ao l’iscrizione dell’al prossimo campionato, non c’è una società che ...