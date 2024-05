La Signora dai due volti Chiesa - Milik e Yildiz La Juve risale dall’abisso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Bologna salva la festa, lantus la faccia. Lo spareggio per il terzo posto si risolve in un 3-3 senza senso, dopo che per settantacinque minuti la partita era stata a senso unico: in direzione della porta di Szczesny. Una doppietta di Calafiori e, in mezzo, un gol di Castro, entrambi alla prima firma in questo campionato. L’aveva detto il traghettatore Montero prima dell’inizio: "A questi ragazzi non posso chiedere niente". E infatti dal campo zero risposte. L’uno a zero dopo 5’, con Calafiori a risolvere sugli sviluppi di corner, il raddoppio al 12’ con l’argentino che di testa s’infila tra Bremer e Gatti. Bianconeri talmente inesistenti da dare forma al fantasma di Allegri, per cui partono cori di sostegno dal settore ospiti. Il Dall’Ara rossoblù, invece, è una stanza già apparecchiata a festa, con striscioni di ringraziamento per il presidente Saputo e il ...