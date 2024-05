La missione di Letizia | Sono una privilegiata e ho la responsabilità di aiutare gli altri

(Di martedì 21 maggio 2024) Marina di Carrara, 21 maggio 2024 – “So di essere una personasolo perchénata dalla parte giusta del mondo e penso che, con questi privilegi vengano certe", dice appena scesa dalla ‘Humanity One’. SorrideMorelli, giovane infermiera di Carrara, spiegando con semplicità la ragione della sua scelta. Un ruolo importante il suo sulla nave che ieri mattina ha sceso nel porto della sua città i 70 migranti salvati. Ha compiti di supporto medico ma anche di ascolto e dialogo con quelle donne, uomini, ragazzi e bambini sopravvissuti al viaggio della vita nel Mediterraneo e prima (molti) alle torture delle carceri libiche. Un ruolo per il quale, oltre alla professionalità, è fondamentale l’empatia. Un viaggio in prima linea quello diMorelli sulla Humanity ...

