(Di martedì 21 maggio 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,54% salendo di 209,80 punti fino a quota 39.279,48.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,19% salendo di 455,86 punti fino a quota 38.841,59.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,19% salendo di 455,86 punti fino a quota 38.841,59.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,54% salendo di 209,80 punti fino a quota 39.279,48.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,54%) - borsa: tokyo, apertura in rialzo (+0,54%) - La borsa di tokyo ha aperto oggi in rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,54% salendo di 209,80 punti fino a quota 39.279,48. (ANSA). (ANSA) ...

Borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - (ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in rialzo. E sono con il segno verde anche i future su Wall Street e l'Europa che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di ...

Borsa Tokyo, chiusura in rialzo grazie alla robustezza dei mercati asiatici - borsa tokyo, chiusura in rialzo grazie alla robustezza dei mercati asiatici - La borsa giapponese ha registrato un aumento significativo, con l’indice Nikkei che ha superato i 39.000 punti. Questo risultato è stato influenzato dalla forza dei mercati asiatici e dall’attesa degl ...