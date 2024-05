Liverpool - addio Klopp | Pensavo di crollare Futuro? non lo so ancor - ma mi rivedrete

(Di lunedì 20 maggio 2024) Jurgenha dettoale ieri ha salutato per l’ultima volta i tifosi di Anfield Road. Di seguito le sue parole in conferenza stampa, dove ha parlato delle emozioni provate e del suo– «Non penso che sia normale un saluto del genere. Sapevo già da molto tempo che la

Giornata di emozioni forti a Liverpool : lacrime e commozione per l'addio di Jurgen Klopp . ll tecnico tedesco prende il microfono e sorprende tutti lanciando un coro dedicato ad una persona .Continua a leggere

Lacrime ed emozioni per l’ultima partita di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool . Nel match conclusivo della stagione i Reds si sono imposti con il punteggio di 2-0 contro il Wolves. I tifosi hanno usato delle carte per creare mosaici giganti, ...

Klopp, il saluto (con lacrime) di Guardiola: «Mi ha reso migliore, tornerà!» – VIDEO - Klopp, il saluto (con lacrime) di Guardiola: «Mi ha reso migliore, tornerà!» – VIDEO - Pep Guardiola ha voluto salutare Jurgen Klopp dopo il suo addio al liverpool: «É nella leggenda del club, mi mancherà» Fresco di vittoria della quarta Premier League consecutiva alla guida del Manches ...