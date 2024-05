Chi era Dimitri Tammaro - concorrente de Il Collegio morto in un incidente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ha preso la vita in unstradale nei pressi di Caserta Nelle ultime ore è arrivata la tragica scomparsa della dipartita di. Il ragazzo aveva 24 anni, aveva preso parte alla prima edizione de Iled èinstradale in via delle Dune a Villa Literno in provincia di Caserta. Insieme ahanno perso la vita altri du ragazzi, Gabriel Bedica e Filomena Del Piano, 23 e 19 anni. I tre erano a bordo, stando alle prime ricostruzioni, di una 500 Abarth: la macchina avrebbe avuto uno scontro con la 500X guidata da una coppia (ferita ma viva). Leggi anche: Il8, inizia la nuova edizione con Stefano De Martino: tutte le novità Chi eraNato in Ucraina era ...