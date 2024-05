LIVE Inter-Lazio 0-1 | Inzaghi prova l’assalto - tre attaccanti dentro

(Di domenica 19 maggio 2024), partita della trentasettesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida i biancocelesti allenati da Igor Tudor. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 77? Tudor sostituisce Gila e manda in campo Cataldi. 75?completa i cambi, facendo uscire Calhanoglu e Dimarco e facendo entrare Sanchez e Buchanan. 71? Due cambi nella: fuori Zaccagni e Kamada eFelipe Anderson e Luis Alberto. 70? Conclusione larga e velleitaria di Guendouzi, che si spegne al ...

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni settimana alle 18 (oggi eccezionalmente alle 18.30) con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi , insieme ad altri ospiti d’eccezione, ...

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat . IN VIDEO ? Inter Chat , nuovo ...

LIVE - Inter-Lazio 0-1, 72': ci prova il neo entrato Guendouzi, pallone che termina fuori - live - Inter-Lazio 0-1, 72': ci prova il neo entrato Guendouzi, pallone che termina fuori - Allenatore: Simone inzaghi. LAZIO: 94 Provedel; 4 Patric, 15 Casale, 34 Gila; 77 Marusic, 5 Vecino, 65 Rovella (65' 8 Guendouzi), 3 Pellegrini (65' 23 Hysaj); 6 Kamada (72' 7 Felipe Anderson), 20 ...

LIVE - Inter-Lazio 0-1, 70': primi tre cambi per Inzaghi. In campo Augusto, Frattesi e Dumfries - live - Inter-Lazio 0-1, 70': primi tre cambi per inzaghi. In campo Augusto, Frattesi e Dumfries - INTER-LAZIO 0-1 (33' Kamada) live MATCH 69' - Pavard non si intende con Sommer e manda in fallo laterale, ma l'azione della Lazio era comunque vana ...

LIVE – La cronaca di INTER-LAZIO, 37a giornata Serie A - live – La cronaca di INTER-LAZIO, 37a giornata Serie A - Gli uomini di Simone inzaghi scendono in campo per l’ultima volta a San Siro in questa stagione. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di ...