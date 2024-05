Secondo i dati del Rapporto Istat 2024 presentati oggi dal presidente Cheli, in Italia lo scorso anno circa 2,2 milioni di nuclei familiari per un totale di circa 5,7 milioni di persone era in condizionevdi povertà assoluta . Fra i lavoratori ...

Istat: aumentata la povertà assoluta - Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale 2024 Nel 2023 peggiorano gli indicatori di povertà assoluta, che ha colpito il 9,8% degli individui e l'8,5% delle famiglie. ''Si raggiungono così livelli mai toccati negli ultimi 10 anni". Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale 2024.

In Italia una persona su dieci è in condizione di povertà assoluta - Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'ISTAT , pubblicato mercoledì, nel 2023 quasi un decimo delle persone in Italia era in una condizione di povertà assoluta, che per definizione implica l'avere un ...