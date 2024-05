Dimitri Iannone è morto a 24 anni - ex allievo de Il Collegio Il ricordo del prof Andrea Maggi

È stato uno dei concorrenti della prima edizione de Il collegio , il noto reality di RaiDue. Dimitri Iannone , nato in Ucraina e residente in provincia di Caserta, è morto in un incidente stradale avvenuto a Villa Literno. Lo riporta Fanpage. Lo ...

Addio a Dimitri Iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Addio a dimitri Iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Una notizia ha sconvolto il mondo del web nelle ultime ore: dimitri Iannone è morto a soli 25 anni. Il ragazzo era noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato alla primissima edizione ...

Incidente a Villa Literno, morto Dimitri Iannone: aveva partecipato a “Il Collegio”. Con lui morti Robert e Filomena - Incidente a Villa Literno, morto dimitri Iannone: aveva partecipato a “Il Collegio”. Con lui morti Robert e Filomena - Tra le vittime dell’incidente di questa notte a Villa Literno, nel Casertano, c’è dimitri Iannone, 24 anni, che aveva preso parte alla prima edizione del reality “Il Collegio”. Le altre vittime sono ...

"Il Collegio" in lutto, morto Dimitri Iannone: aveva 25 anni - "Il Collegio" in lutto, morto dimitri Iannone: aveva 25 anni - Incidenti stradali nella notte: morti quattro 20enni Quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano Di: Redazione Sardegna Live Quattro ragazzi morti in due… Leggi ...