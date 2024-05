Classifica finale Bundesliga | Leverkusen imbattuto - Bochum ai playou - Bayern 3°

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 19 maggio 2024 – Cala il sipario sulla2023/2024, un campionato dominato daldi Xabi Alonso che chiudegrazie al successo 2-1 contro l’Augsburg. Lo Stoccarda ne rifila 4 al ‘Gladbach e, complice la sconfitta delMonaco, chiude al secondo posto. I bavaresi si fanno rimontare da 0-2 a 4-2 contro l’Hoffenheim che, grazie a questi tre punti, arriva settimo per i preliminari di Conference League. Ripercorriamo tutte le partite dell’ultimo turno e vediamo la. Tutti i match del weekend Tutti in campo il sabato, partiamo dunque dalle partite decisive per lacome la vittoria dell’Union Berlino 2-1 sul Friburgo. Hollerbach apre le danze al 68’, però a cinque dalla fine ci pensa ...

Le Formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Augsburg , match valido per la 34esima e ultima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in programma oggi, sabato 18 maggio, alle 15.30. Le Aspirine vogliono concludere al meglio, e cioè da imbattuti, un’annata ...

Non si ferma la corsa del Bayer Leverkusen, che chiude la Bundesliga da imbattuto e sconfigge 2-1 l’Augsburg in casa. Partita in discesa già nel primo tempo con i gol di Boniface (12?) e Andrich (27?). Komur accorcia le distanze al 62?, ma gli ...

Bayern, la sesta perla…nera! Un altro big rifiuta la panchina - Bayern, la sesta perla…nera! Un altro big rifiuta la panchina - Visualizzazioni: 4 Bayern, sembra diventare sempre più difficile per i bavaresi reperire un allenatore per la prossima stagione. Nelle scorse ore sarebbe arrivato anche il sesto rifiuto. Vediamo nel d ...

Bundesliga 2023-24: i 10 MOMENTI CLOU. Come il Bayern dopo 11 anni di dominio ha perso il PRIMATO per merito di Xabi Alonso - bundesliga 2023-24: i 10 MOMENTI CLOU. Come il Bayern dopo 11 anni di dominio ha perso il PRIMATO per merito di Xabi Alonso - La storia della bundesliga 2023-24 è stata memorabile, con un grande eroe, Xabi Alonso, che ha guidato il Bayer leverkusen a un successo memorabile, chiudendo il campionato da imbattuto. Ecco 10 tappe ...

Bundesliga 2023-2024, tutti i verdetti - bundesliga 2023-2024, tutti i verdetti - Si è conclusa la bundesliga 2023-2024 con la consegna del Meisterschale ai campioni del Bayer leverkusen che chiude il campionato da imbattuto: record. Un ...