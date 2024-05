Omicidio Sacchi - la Cassazione | 27 anni a Del Gross - processo bis per Piri -o, De Propris e Kylemnyk

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Corte diha confermato la condanna a 27di carcere per Valerio Delo, e disposto un nuovod'appello per Paolono, Marcello Dee Anastasiya(imputata per droga).

Tempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , giovedì 9 maggio 2024. Avellino – A poche meno di 24 ore dell’apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali che si ...

Dalla notte dell’hotel Champagne sono passati cinque anni esatti. Luca Palamara , il volto simbolo dello scandalo delle correnti, è stato radiato dalla magistratura in via definitiva nell’estate 2021; l’altro grande tessitore, Cosimo Ferri, ha ...

Omicidio Luca Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso - Omicidio Luca Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso - L'omicidio di Luca Sacchi arriva in cassazione. La Suprema Corte ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso, l'autore materiale dell'omicidio del ragazzo, ...

Omicidio Sacchi, Cassazione: definitiva condanna per Del Grosso. Appello bis per Anastasiya - Omicidio Sacchi, cassazione: definitiva condanna per Del Grosso. Appello bis per Anastasiya - La Suprema Corte ha disposto un nuovo processo di Appello anche per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, condannata a 3 anni per violazione della legge sugli stupefacenti. La sentenza della ...

Omicidio Sacchi, oggi la Cassazione decide sulle condanne. Il pg: «Confermare 27 anni a Del Grosso» - Omicidio Sacchi, oggi la cassazione decide sulle condanne. Il pg: «Confermare 27 anni a Del Grosso» - La cassazione decide oggi sullle condanne per l'omicidio di Luca Sacchi. Era la sera del 23 ottobre 2019 quando, secondo la ricostruzione che ha portato alle condanne, lo spacciatore ...