Gaza - Mattarella risponde alla lettera degli studenti | Non mi chiudo in torre d’avorio Contrastare ogni violazione dei diritti umani

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel suo discorso in aula magna all’Università Sapienza di Roma il presidente Sergioha volutore a unaapertache gli chiedevano di prendere posizione su ciò che accade a. “Unapubblicata ieri mi chiede di non rinchiudermi in quella che viene definitadel rettorato. Un cartello mi chiede cosa ne penso di quel che succede in Medio Oriente e io intendore” ha detto il presidente della Repubblica, citando poi il discorso tenuto all’Onu e lainviata al presidente della Repubblica israeliano, dove reiterava la richiesta di un immediato cessate il fuoco. “L’esigenza di rispettare il dirittotario è ...

