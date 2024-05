Ilaria Salis fuori dal carcere - accolto il ricorso | andrà ai domiciliari Esulta il padre | Ma finché è in Ungheria non sono tranquillo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024)può lasciare ildi Budapest, dopo che il tribunale di seconda istanza ungherese hailpresentato dai legali dell’insegnante di Monza per andare aia Budapest. Lo scorso 28 marzo, il giudice Jozsef Sos aveva respinto la richiesta degli avvocati dell’attivista milanese, che chiedevano la concessione degli arrestiin Italia o in. La 39enne, candidata alle Europee per Alleanza Sinistra Verdi potrà lasciare ora il, dove è detenuta da oltre 15 mesi con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Aidovrà indossare il braccialetto elettronico. Il provvedimento diventerà esecutivo non appena sarà ...