Giornata mondiale contro l’ipertensione | un evento anche a Pisa

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 –domenica verrà proposta la misurazione gratuita della pressione in piazza con i medici specialisti dell’Aoup in occasione dellaarteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e in Italia dalla Siia-Società italiana delarteriosa. Grazie ai professionisti del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia delarteriosa dell’Aoup, che ècentro di eccellenza della Società europea di ipertensione, in Largo Ciro Menotti dalle 10 alle 17 sarà infatti possibile accogliere - nella tensostruttura appositamente allestita grazie alla collaborazione del Cisom (Corpo italiano di ...

Torino aderisce alla Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia - Torino aderisce alla giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia - “Dov’è la differenza” è la domanda che vuole evidenziare come, pur apparentemente uguali, le famiglie omogenitoriali attualmente non abbiano gli stessi diritti delle famiglie eterogenitoriali ...

Vaticano: francobollo 'Errore di gioventù' vale 500 volte in più - Vaticano: francobollo 'Errore di gioventù' vale 500 volte in più - E' moltiplicato di 500 volte in un anno il valore del francobollo emesso il 16 maggio 2023 dalle Poste Vaticane per celebrare la giornata mondiale della gioventù di Lisbona, ritirato pochi giorni dopo ...

Disturbi alimentari, allarme in Italia. Dal Duemila i casi sono aumentati di 10 volte: ne soffrono 3 milioni di persone - Disturbi alimentari, allarme in Italia. Dal Duemila i casi sono aumentati di 10 volte: ne soffrono 3 milioni di persone - Lo fa in una nota in vista della giornata mondiale in programma il 2 giugno. «Il quadro che emerge dai dati del ministero della Salute è allarmante», osserva in una nota l'esperta, che è anche ...