Elezioni a Orvieto | dodici liste per la Rupe

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Un centrodestra che cerca una complicata riconferma aded un centrosinistra che appare in buona salute in quasi tutto il resto del comprensorio, perlomeno in una posizione di equivalenza rispetto agli avversari E’ questa l’istantanea del voto amministrativo nell’orvietano che vede alle urne gli elettori di ben nove Comuni. La sfida più attesa è addove il sindaco uscente Roberta Tardani dovrà confrontarsi con Stefano Biagioli, medico condotto da poco in pensione sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, dalla ex manager Roberta Palazzetti che è civica e con un sostegno trasversale che spazia dall’estrema sinistra fino a vari simpatizzanti di Fratelli d’Italia e i giovani di Nova che candidano lo studente Giordano Conticelli. Tardani ha quattroa sostegno ...