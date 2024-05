WTA Madrid 2024 | Iga Swiatek batte Aryna Sabalenka in una finale memorabile ed è sempre più regina

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo quasi tre ore e 15 minuti di unache entra di diritto tra le partite dell’anno a livello WTA, Igadetronizzadal ruolo di campionessa del WTA 1000 di. 7-5 4-6 7-6(9) il punteggio dellaalla Caja Magica: per la polacca il numero 1 del ranking mondiale èpiù saldo, dal momento che ora ha tremila punti e oltre di vantaggio sulla bielorussa. Rimane, ad ogni modo, il gran numero di emozioni date dalle due giocatrici in un pomeriggio spagnolo che pochi dimenticheranno. Primo set già di altissimo livello tra le due, che inizia ad accendersi fin da subito, perché le due si scambiano i break nei turni di servizio d’esordio. Nessuna delle due lascia realmente spazio all’altra, con ognuna che prova a imporre il proprio ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Swiatek-Sabalenka , incontro valevole per la finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Promette spettacolo l’atto conclusivo alla Caja Màgica, dove per il secondo anno consecutivo si contenderanno il titolo le due migliori giocatrici al mondo. ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Swiatek-Sabalenka , incontro valevole per la finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Promette spettacolo l’atto conclusivo alla Caja Màgica, dove per il secondo anno consecutivo si contenderanno il titolo le due migliori giocatrici al mondo. ... Continua a leggere>>

Il video con gli Highlights di Swiatek-Sabalenka , match valevole come finale del WTA 1000 di Madrid 2024 . Un’altra meorabile match tra le migliori due giocatrici al mondo sul rosso della Caja Magica. La polacca per la prima volta vince il torneo madrileno dopo una finale infinita, annullando tre ... Continua a leggere>>

Ancelotti fa 12 col Real ma resta low profile: "La festa Dopo il Bayern..." - "Una Liga fantastica", dice euforico a Real madrid Tv Carlo Ancelotti dopo la conquista del ... che soprattutto qui al Bernabeu ci hanno dato una grande spinta". “Il finale, quando tutti speravano che ... Continua a leggere>>

A madrid trionfa Iga Swiatek, piegata Aryna Sabalenka in una bellissima finale - 7-5 4-6 7-6(7) il punteggio a favore nella numero 1 del mondo sulla numero 2 dopo 3 ore e 12 minuti di partita straordinaria. Continua a leggere>>

Wta madrid - Swiatek salva 3 match point e vince la battaglia con Sabalenka in finale - Iga Swiatek si è presa la rivincita ai danni di Aryna Sabalenka - in grado di batterla lo scorso anno proprio in finale nella capitale spagnola - e ha conquistato per la prima volta il Mutua madrid ... Continua a leggere>>