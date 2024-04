Zitta per troppo tempo Uomini e Donne - Ida Platano ora va all’attacco | Mario asfaltato

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ail caos regna sovrano: dopo l’eliminazione diCusitore e il presunto addio al trono di Ida, la dama è tornata a farsi sentire sui social. Ha voluto lasciare un messaggio chiarificatore e lanciare un segnale soprattutto a. Il gesto nei confronti del cavaliere non è infatti sfuggito. Succede mentre arrivano segnalazioni su Pierpaolo. Tra le storie che Lorenzo Pugnaloni ha caricato su Instagram c’è anche quella che contiene una nuova segnalazione su Pierpaolo. >>“Iniziamo con uno scoop”., Maria sgancia una bomba in studio: la protagonista rossa per l’imbarazzo “Ieri sera alla stazione Garibaldi di Napoli ho visto Pierpaolo. Era molto agitato e scosso per tutto quello che era appena successo”, si legge nel ...

scoop a Uomini e Donne . Maria De Filippi inizia la puntata del dating show di successo di Canale 5 con una domanda diretta a Tina Cipollari . l’opinionista del programma è stata citata da Giucas Casella in una intervista in cui ha rivelato di aver ...

Uomini e Donne oggi , giovedì 25 aprile 2024 , non va in onda . Il dating dei sentimenti condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi, si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al suo posto nel primo pomeriggio di Canale ...

“Fischia il vento”. I numeri dell’orrore - Mentre la Brigata Garibaldi combatteva nelle retrovie tedeschi e reparti della Repubblica di Salò caddero uomini, donne, bambini, anche sacerdoti. Fucilati (290 vittime), torturati a morte, bruciati ...ilsecoloxix

XXV Aprile in provincia di Pavia, le celebrazioni per la Festa della Liberazione - Ed è bene sottolinearlo: «Il XXV Aprile è una festa civile, come ci ricordava Carlo Smuraglia, in cui si ricordano uomini e donne morte per la libertà del nostro Paese. Ma è giusto ricordare anche che ...laprovinciapavese.gelocal

25 aprile e le donne partigiane, di cui si parla ancora troppo poco - Si parla sempre di partigiani in generale, ma sempre troppo poco delle donne coraggiose e determinate che combatterono per la libertà di cui ancora oggi godiamo e che purtroppo, a volte, diamo per sco ...sardegnalive