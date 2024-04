Monza devi cambiare passo Lecce è un bivio decisivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Michael CuomoTornare al Via del Mare è come tornare al punto di partenza, per ritrovare la via della vittoria. Un anno fa c’era un campione d’Italia di oggi a disegnare il primo arcobaleno sbiadito delin Serie A: era Stefano Sensi, c’era Giovanni Stroppa in panchina, era il primo punto della storia brianzola nel massimo campionato ma non bastò per frenare la voglia dimarcia di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Si torna fino a lì per un concetto che sta a cuore alle stanze di Monzello: il risultato è importante, il modo con cui si ottiene non da meno e così è più facile ricavare segnali positivi anche dopo 4 partite senza raccogliere bottino pieno. Dal Torino all’Atalanta, passando per il Napoli e Bologna, Raffaele Palladino arriva in Salento con un sorriso vero ma un retrogusto amaro: reso meno amaro ...