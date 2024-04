Lucchese - sta per calare il sipario I grandi sogni rimasti nel cassetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sta perilsulla stagione deiche però sononel, quello del campionato con lache ha fallito l’ingresso nei play-off e quello del nuovo Porta Elisa, che così come è stato presentato, non vedrà mai la luce. Prima che la squadra vada con largo anticipo al… mare, ci sono ancora gli ultimi 90 minuti da giocare, con i rossoneri che domenica alle 20 saranno di scena ad Ancona. La squadra dorica, affidata nelle ultime settimane all’esperto Boscaglia, ha un solo risultato per conquistare la salvezza matematica: la vittoria contro la. Dal canto suo la squadra di Gorgone, che non sarà in panchina perché squalificato, pur senza alcun obiettivo da raggiungere, dopo aver centrato, grazie anche ai ...