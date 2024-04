Inzaghi? Prolungheremo Nessun problema rinnovi | tutti vogliono restare qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Mattia Todisco MILANO C’è uno scudetto fresco fresco di conquista da festeggiare. E una stella, la seconda, che illumina il futuro prossimo. Quello a cui sta già lavorando Beppe Marotta, che ieri è tornato a raccontare cosa ci sia dietro l’impresa. "Dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell’allenatore e della squadra - ha spiegato l’ad -. Entrambi hanno avuto alle spalle una società forte. Credo che non esista vittoria se non c’è alle spalle una società forte. È venuto fuori un modello vincente e siamo orgogliosi di rappresentarlo". Modello che vince, non si cambia. E ci mancherebbe quando arrivano annate come queste con un tricolore cucito sulla maglia con cinque giornate di anticipo. Opportunità in più per cominciare a muoversi nel solco tracciato: "Vogliamo continuare questo processo evolutivo, non certo rivoluzionarlo".a rivoluzione, semmai solo ...