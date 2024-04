Il 25 aprile 1874 nasceva Guglielmo Marconi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr – Piuttosto che festeggiare disfatte nazionali senza precedenti, il 25potrebbe essere utilizzato in modo costruttivo: ad esempio per celebrare la nascita di una delle più grandi menti italiane e mondiali della storia contemporanea, come. In questa data, nel, veniva infatti alla luce l’iconico inventore. Gugliemo, una vita all’insegna della creazionenon è semplicemente un inventore, a dirla tutta. Parliamo di un curioso fervente, costante, sempre alla ricerca di novità. Del resto, il giovaneiniziò a fare esperimenti da autodidatta già da ragaszo, a vent’anni. Proveniente da una famiglia agiata,sfruttò la sua condizione per impegnarsi nella ricerca ...